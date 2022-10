Rassegna cinematografica "Paesaggi che cambiano": ecco la proiezione de "Il monte interiore"

Mercoledì 12 ottobre alle ore 20.30, con la proiezione del film Il monte interiore di Michele Sammarco, riparte nell’auditorium degli spazi Bomben di Treviso la rassegna cinematografica Paesaggi che cambiano, organizzata dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche e curata da Simonetta Zanon. Dal pianeta degli umani è il titolo scelto per questo nuovo ciclo di proiezioni, in programma fra ottobre e dicembre 2022, che propone un ricco calendario di sei date e otto film, che saranno raccontati da registi, interpreti e addetti ai lavori. Come da tradizione, la serata inaugurale sarà a ingresso libero, per gli altri appuntamenti, ingresso unico 5 euro.

Si inizierà mercoledì 12 ottobre alle ore 20.30 con la proiezione del film Il monte interiore di Michele Sammarco (Italia, 2020, 41’), Premio speciale “Paesaggi che cambiano” assegnato dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche, nell’ambito dell’Edera Film Festival 2022. Interverranno Michele Sammarco (regista); Gloria Aura Bortolini, Giuseppe Borrone, Sandro Fantoni (direttori artistici dell’Edera Film Festival); Giuliana Fantoni (Cinema Multisala Edera, Treviso). La serata è in collaborazione con Edera Film Festival.

Nella campagna veneta un anziano contadino vive solo con i suoi animali. Fra tutti, quello a cui è più affezionato è un asino di nome Giorgio. Quando, un giorno, l’asino si ammala, l’uomo si precipita dal giovane prete del paese per chiedere la sua benedizione. Al rifiuto del parroco di somministrare il sacramento, la perpetua gli consegna un involto di sale affinché lo porti al santuario di Sant’Antonio Abate per sperare nella sua intercessione. Così facendo, e se questa fosse stata la volontà del Santo, l’asino sarebbe guarito. Attraverso una storia semplice ma avvincente, lo sguardo sensibile del giovane regista padovano parla di un legame con la terra che non può essere messo in discussione, chiamando in causa, con toni opportunamente leggeri, anche questioni quali l’empatia col mondo animale, la ritualità, il sacro.

Auditorium spazi Bomben, Fondazione Benetton Studi Ricerche, via Cornarotta 7, Treviso.

Serata inaugurale a ingresso libero. Per le altre proiezioni, ingresso unico 5 euro.

Prevendita: Fondazione Benetton, da lun a ven ore 9–13, 14–17.