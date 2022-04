"Paesagire": passeggiata esperienziale da Barbisano a Solighetto

Indirizzo non disponibile

Una passeggiata esperienziale da Barbisano a Solighetto, tra i luoghi che chiamiamo casa ma che sanno affascinarci ogni giorno: è questa la proposta culturale di Paesagire, nata per conoscere il proprio territorio. Un'esperienza pensata per coinvolgere grandi e piccoli, organizzata da Echidna Cultura e sostenuta e promossa dal Comune di Pieve di Soligo Si parte sabato 30 aprile alle 9 da Barbisano, frazione di Pieve di Soligo, dove si potrà incontrare un artigiano del midollino, si saliranno le colline tra vigneti e boschetti per arrivare alle Crode del Pedrè. Poi, dopo la pausa pranzo, la camminata proseguirà lungo il fiume Soligo fino a trovare e visitare il Maglio Pradella e infine, alle 17, si arriverà a Villa Brandolini, nella frazione di Solighetto. La passeggiata esperienziale sarà a cura del Gruppo Naturalmente Guide, con i commenti e le annotazioni dell'esperto geografo Francesco Visentin.

Paesagire, con il suo secondo appuntamento culturale dopo la prima regionale di Stefano Massini al cinema teatro Careni, vuole avvicinare i cittadini ai propri luoghi e per farlo intende stupirli attraversando con sguardo curioso e critico luoghi urbani e luoghi naturali, incontrando persone, testimoni, accompagnati da esperte guide ambientali naturalistiche e da un geografo umanistico che sappiano spiegare al meglio ciò che ci circonda. Così il paese si svela mostrando quel puzzle di luoghi straordinari di cui una comunità deve prendersi cura.

Per conoscerlo meglio:

Francesco Visentin è geografo e ricercatore senior presso l’Università degli Studi di Udine al dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società (DILL). Si interessa di paesaggi agrari e di idrografia in Italia, Spagna, Paesi Bassi e Gran Bretagna prestando particolare attenzione allo studio dei rapporti tra comunità antropiche e morfologie idrauliche. Conduce attività di ricerca su patrimonio e patrimonializzazione, l'evoluzione dei paesaggi quotidiani e marginali, gli impatti del turismo sulle comunità e sugli immaginari paesaggistici. Si occupa anche delle relazioni che intercorrono tra le pratiche geografiche e quelle artistiche.

PAESAGIRE:

Paesagire ritorna nell'edizione 2022 con nuovi contenuti culturali dove protagonista sarà il paeasaggio nelle sue declinazioni, rappresentato attraverso una varietà di performances interattive con il pubblico e con la partecipazione di ospiti di eccezione. Quali sono i rapporti con l’ambiente che ci circonda? Che relazione c’è tra il paesaggio e le nostre comunità? Come esprimiamo oggi la nostra appartenenza al posto in cui viviamo? Quali sono i valori dei luoghi e chi se ne prende cura? Alcune di queste tematiche saranno approfondite con gli appuntamenti della prima parte del programma di Paesagire 2022: un modo per scoprire attraverso varie esperienze qual è la nostra relazione con il paesaggio e che cosa del paesaggio ignoriamo o conosciamo.

INFORMAZIONI GENERALI

In caso di maltempo l’evento è rinviato a data da destinarsi.

Il costo è di 10 € con posti limitati, prenotazione necessaria

Prenotazioni e informazioni

Tel. 371. 1926476 (orari ufficio) mail: info@echidnacultura.it

Tel 340. 9446568 (il giorno di spettacolo)

www.echidnacultura.it / www.comune.pievedisoligo.tv.it