Anatomia e fisiologia per operatori del benessere

PERCHE’ QUESTO TIPO DI CORSO

L’anatomia e la fisiologia sono materie importanti perché aiutano a capire la struttura e le funzioni dell’organismo. Anche se l’operatore del benessere non è un medico, né una figura sanitaria in generale, lo studio di queste due scienze è fondamentale per approcciarsi con professionalità e competenza alle persone, in modo particolare in un periodo come questo dove prevenzione fa rima anche e soprattutto con conoscenza.



A CHI E’ RIVOLTO

A tutti gli operatori del benessere, ma non solo. Il corso infatti è aperto a tutti perché conoscere meglio il nostro organismo permette di comprendere fino in fondo i segnali che quotidianamente ci invia e, di conseguenza, compiere le scelte migliori per ripristinare e mantenere lo stato di salute, per esempio rinforzando le difese immunitarie e riequilibrando gli apparati circolatorio e digerente.



COM’E’ STRUTTURATO

Non è certamente possibile apprendere l’anatomia del corpo umano in un giorno: per questo l’attenzione sarà focalizzata sugli organi principali in modo da fornire un’idea ben precisa sul loro funzionamento, sulle connessioni che intercorrono tra di loro e come leggere determinati segnali proprio sulla base della loro morfologia e delle loro specificità.



COME SI SVOLGERA’

Visto il periodo che stiamo vivendo, L’Energiavitale Associazione Culturale segue scrupolosamente tutti i protocolli di prevenzione e attua gli accorgimenti sanitari necessari. Per questo, una volta esauriti i posti disponibili in presenza, sarà possibile seguire il corso anche online in maniera interattiva attraverso la piattaforma Webex.



Il contributo di partecipazione è di 50 € comprensivo di tessera associativa. La prenotazione è obbligatoria.



Per l’iscrizione al seminario è possibile telefonare al numero 3474087058 oppure inviare una e-mail a lenergiavitale@hotmail.it