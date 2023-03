Galdi: Sostenibilità e beneficio comune

Sabato 4 marzo, presso il Galdi Village, a place to fill, si terrà l’evento “Sostenibilità e beneficio comune: il territorio si racconta”. L’incontro è un invito aperto alla comunità, alle aziende e alle istituzioni. L’obiettivo è sensibilizzare sulle tematiche sostenibili riunendo le diverse realtà del territorio attive nella promozione della sostenibilità e nel perseguimento del beneficio comune. Il racconto delle azioni e iniziative sviluppate sul territorio stesso, sia dalle imprese locali che in ambito scolastico e comunale, diventa testimonianza di un impegno trasversale e insieme un invito a condividere obiettivi e azioni congiunte con la comunità. L’evento (ore 10-11) sarà moderato da Mario Paronetto, Consulente nello Sviluppo Sostenibile e coordinatore del Gruppo Sostenibilità di Confindustria Veneto Est.



Interverranno:

Katia Uberti, Sindaco del Comune di Paese

Paolo Girotto, Assessore all’ambiente del Comune di Paese

Alessandro Pettenà, Dirigente dell’Istituto Comprensivo Casteller di Paese Sabrina Rodelli, Co-owner e Export Manager di La Cantina Pizzolato Fabio Brescacin, Presidente di NaturaSì

Antonella Candiotto, President & CEO di Galdi

Debora Basei, Artista del riuso creativo, fondatrice di Ricrearti

In concomitanza con l’evento, verrà inaugurata la terza tappa della mostra itinerante “Eco-rete sostenibile by Ricrearti” in tour, un progetto di economia circolare che ha coinvolto le aziende del Gruppo Sostenibilità di Confindustria Veneto Est.

Gli scarti industriali di 14 imprese del territorio diventano oggetti artistici, grazie all’intuizione di Debora Basei, fondatrice di Ricrearti e ideatrice di questo interessante progetto, esposto durante la Settimana della Sostenibilità 2022.

Il nome scelto per la tappa della mostra al Galdi Village - che espone due opere realizzate con gli scarti di produzione di Galdi - è Renew-ABLE, perché il rinnovamento del pianeta comincia da piccole e grandi azioni, partendo dal proprio territorio!

L’evento si inserisce all’interno degli obiettivi di beneficio comune portati avanti da Galdi, che ha

effettuato il passaggio a Società Benefit il 30 settembre 2022.

Sede dell’incontro: Galdi Village, a place to fill (Via Enrico Fermi, 43/B, 31038 Postioma TV)



Per prenotare la propria partecipazione all’evento: bit.ly/sostenibilita-territorio.



Per prenotare la visita guidata alla presenza dell’Artista (fasce orarie: 9-9:30, 11:30-13): bit.ly/ecorete.



A partire dal 10 marzo la mostra sarà aperta al pubblico tutti i venerdì con orario 14.00-17.00. Le visite si terranno ogni mezz’ora. Prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni scrivere a giulia.gianni@galdi.it