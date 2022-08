Paese Jazz Fest: ecco Francesca Tandoi Trio feat. Gianluca Carollo

SABATO 10 SETTEMBRE Ore 21.00 - Parco di Villa Panizza, Paese (Tv)

In caso di maltempo Cinema Multisala Manzoni



FRANCESCA TANDOI TRIO feat. GIANLUCA CAROLLO



Francesca Tandoi, pianoforte e voce

Gianluca Carollo, tromba

Stefano Senni, contrabbasso

Mauro Beggio, batteria



Riconosciuta dalla critica e dal pubblico come uno dei talenti pianistici e vocali più interessanti della scena jazz italiana, Francesca Tandoi è anche un’ottima compositrice e una straordinaria band leader. Le sue performances sono state definite più volte come “un’esplosione di swing”, grazie anche al suo pianismo, incredibilmente energetico ed elegante allo stesso tempo. Francesca, trasferitasi in Olanda nel 2009 per studiare al Royal Conservatory of The Hague, si diploma cum laude nel 2015, di lì a poco inizia la sua carriera che la vede intensamente impegnata in concerti e tour fra i più importanti teatri, festival e club di tutto il mondo. Con lei sul palco troviamo altri tre grandi artisti Italiani: il trombettista Gianluca Carollo, il contrabbassista Stefano Senni, il batterista Mauro Beggio.