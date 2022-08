Paese Jazz Fest: ecco la proiezione di "The Cameraman"

VENERDI’ 9 SETTEMBRE ore 21.00 - Parco di Villa Panizza, Paese (Tv)

In caso di maltempo Cinema Multisala Manzoni



Cinema & Jazz - The Cameraman

Proiezione del film e sonorizzazione dal vivo, in collaborazione con Cineforum Labirinto.



Roberto Durante, organo





La magia del film muto torna nella sua forma originale, con le immagini musicate dal vivo!