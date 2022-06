Paesi, storie e bambini - Rassegna teatrale per famiglie

La Provincia di Treviso si riempie di nuove occasioni di divertimento: la rassegna "Paesi, Storie e Bambini" 2022 è in partenza! Spettacoli portati in scena da Gli Alcuni andranno in scena per le famiglie della Marca Trevigiana da giugno fino a settembre.

Il 23 giugno il primo appuntamento con "La figlia di Robin Hood" alle 21.15 a Breda di Piave (area Pro Loco - Via delle Risorgive).



L'ingresso è sempre libero e non è necessario prenotare.

In caso di maltempo, lo spettacolo verrà spostato presso uno spazio al chiuso messo a disposizione dal Comune, indicato nel singolo evento che troverete al nostro calendario. In mancanza di un luogo sostitutivo, la data verrà rinviata.

Scopri i dettagli e scarica la locandina al link https://live.alcuni.it/rassegna-paesi-storie-e-bambini/



PIÙ PARTECIPI, PIÙ TI PREMIAMO!

In ognuna delle tappe verrà organizzata un’estrazione a premi nella quale i bambini potranno partecipare alla vincita di uno dei 15 peluches dei Mini Cuccioli, il cartone animato di Gruppo Alcuni in onda tutti i giorni su Rai Yoyo.

Inoltre verrà proposta la “tessera presenze”: i bambini avranno un timbro ad ogni spettacolo della rassegna a cui assisteranno, e totalizzando 7 presenze vinceranno un premio a fine rassegna, che potranno ritirare presso il Parco degli Alberi Parlanti di Treviso!



Maggiori info: 0422-421142 / teatro@alcuni.it