Pagine d’Organo, Festival Internazionale d’Organo, rappresenta un appuntamento ormai irrinunciabile per gli appassionati della grande musica organistica e dell’arte organaria. La ricchezza di organi storici e di più recente costruzione presenti a Treviso e nella Marca Trevigiana costituisce un raro patrimonio artistico a cui Antiqua Vox si prefigge di dare risalto attraverso una serie di cinque concerti tenuti da musicisti di prestigio internazionale.



Attraverso il suono dell’organo in stile barocco della Chiesa di San Giuseppe, Pier Damiano Peretti inaugura il Festival con un omaggio a Johann Sebastian Bach. All’apertura con la pomposa Piéce d’Orgue BWV 572, seguono generi compositivi tipici della letteratura bachiana: il concerto, il preludio e la fuga, comprendendo anche una trascrizione inedita di Pier Damiano Peretti della celebre Ciaccona per violino solo BWV 1004.



Ore 17.00 presentazione concerto

Ore 17.30 inizio concerto



Grazie a un maxi schermo il pubblico potrà vedere direttamente l’esecuzione dell’organista in primo piano. Al termine del concerto sarà offerta agli interessati una visita guidata all'organo per scoprirne gli affascinanti congegni e meccanismi nascosti.



Ingresso libero con offerta responsabile