Pagine d'Organo - Magdalena Malec

L’organo, da quando la storia può documentarne l’esistenza, ha da sempre subito il fascino della voce, traendone inesauribile ispirazione per sviluppare il proprio linguaggio musicale.

Nicolas de Grigny e Francois Couperin portano alla massima espressione lo stile della “scuola classica francese” del Cinquecento, stile in cui gli organisti, durante la Messa, suonavano in alternanza con il coro utilizzando certi precisi registri, non uno di più nè uno di meno. Nella Germania di Dietrich Buxtehude e Johann Sebastian Bach, invece, il culto luterano permetteva maggiore flessibilità agli organisti, i quali potevano arricchire le melodie cantate durante i riti e intrattenere i fedeli con fantasiose improvvisazioni.



Magdalena Malec si è esibita in prestigiosi Festival internazionali e si è distinta come vincitrice del ‘Bach Prize’ al Concorso Internazionale Johann Sebastian Bach per Clavicembalo a Lipsia.



Ore 17.00 presentazione concerto

Ore 17.30 inizio concerto



Grazie a un maxi schermo il pubblico potrà vedere direttamente l’esecuzione dell’organista in primo piano. Al termine del concerto sarà offerta agli interessati una visita guidata all'organo per scoprirne gli affascinanti congegni e meccanismi di funzionamento.



Ingresso libero con offerta responsabile