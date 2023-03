Pagine d'Organo: ecco Francesca Ajossa

Sul grande organo in stile romantico-francese della Chiesa di Salgareda si esibirà Francesca Ajossa, giovane organista poco più che ventenne, già distintasi per un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero, sia come solista che in orchestra.



“Variazioni” è il termine chiave che guida l’ascolto di questo concerto. La variazione è la riproposizione di un'idea musicale enunciata all’inizio del brano apportando ad essa modifiche, più o meno profonde, rispetto alla sua forma originaria. Si trovano diversi esempi di variazioni in Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn, così come nelle opere di grandi organisti di spicco del romanticismo francese: César Franck e Maurice Duruflè. A questi si aggiunge l’australiano George Thalben Ball, le cui Variations interessano soprattutto la pedaliera, garantendo al pubblico uno spettacolare susseguirsi di abilità tecniche.



Ore 17.00 presentazione concerto

Ore 17.30 inizio concerto



Grazie a un maxi schermo il pubblico potrà vedere direttamente l’esecuzione dell’organista in primo piano. Al termine del concerto sarà offerta agli interessati una visita guidata all'organo per scoprirne gli affascinanti congegni e meccanismi nascosti.



Ingresso libero con offerta responsabile