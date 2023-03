Pagine d'Organo - "La creatura come creatore" con Brett Leighton

Domenica 12 marzo 2023

Auditorium Santa Croce, Treviso



La creatura come creatore



Brett Leighton

Organo Nacchini, 1750





Il secondo appuntamento del Festival è affidato a Brett Leighton, vincitore del concorso di Innsbruck nel 1979, mai stato assegnato prima nei dieci anni della sua esistenza. Grazie a questo distinto riconoscimento viene conosciuto in tutto il mondo, avviando un’intensa attività concertistica in quasi tutti i paesi europei, così come negli Stati Uniti, Messico, Giappone e Australia, eseguendo opere di una vasta gamma di periodi e stili e portando prime esecuzioni di molti brani per o con organo.



Brett Leighton propone un originale programma in cui vengono posti a confronto tra loro autori appartenenti ad epoche storiche e latitudini geografiche diverse. Il fil rouge che accosta tra loro questi compositori nasce da un simpatico enigma musicale che verrà svelato al pubblico soltanto in occasione del concerto.



Ore 17.00 presentazione concerto

Ore 17.30 inizio concerto



Grazie a un maxi schermo il pubblico potrà vedere direttamente l’esecuzione dell’organista in primo piano. Al termine del concerto sarà offerta agli interessati una visita guidata all'organo per scoprirne gli affascinanti congegni e meccanismi nascosti.



Ingresso libero con offerta responsabile



www.antiquavox.it