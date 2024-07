A Palazzo Giacomelli "Canova Cultura e Impresa"

Antonio Canova, capostipite del made in Italy? Un’ipotesi suggestiva ma non infondata, considerando il grande scultore di Possagno come esempio concreto di creatività e ‘saper fare’ apprezzati ed esportati in tutto il mondo. Un esempio ante litteram del connubio tra cultura e industria che, ieri come oggi, ispira e fa crescere il sistema produttivo del nostro territorio e del nostro Paese.

Per questo Confindustria Veneto Est e Fondazione Canova Onlus hanno deciso di rinnovare la già consolidata collaborazione nel promuovere la figura di Antonio Canova e un primo appuntamento sarà l’incontro Canova Cultura e Impresa che si terrà mercoledì 3 luglio alle 17,30 a Palazzo Giacomelli a Treviso (piazza Garibaldi 13).

In apertura, il saluto di Denise Archiutti, Delegata alla cultura d’impresa di Confindustria Veneto Est, e di Massimo Zanetti, Presidente di Fondazione Canova. Alla successiva conversazione, condotta dalla giornalista Kety Mandurino, parteciperanno Alessia del Corona Borgia Direttore Fondazione Italia Patria della Bellezza e Assessore alla Cultura, Marketing Territoriale e Commercio del Municipio 1 del Comune di Milano e Moira Mascotto, Direttore Museo Gypsotheca Antonio Canova.

Al termine la firma del rinnovo della convenzione tra Fondazione Canova e Confindustria Veneto Est per la concessione dei due gessi originali Venere e Marte e la Venere Italica, esposti dal 2012 nella sede operativa di Treviso dell’Associazione in piazza delle Istituzioni.

L’esempio canoviano è rappresentativo, pur in un contesto storico lontano dal nostro, di quell’intreccio virtuoso tra due elementi che appartengono da secoli all’identità italiana e veneta: il gusto estetico e il saper fare artigiano. I nostri distretti produttivi sono costituiti da una moltitudine di piccole e medie imprese organizzare in reti e filiere che si misurano con successo nelle più diverse produzioni: dalla moda al sistema casa, dalla meccanica all’agroalimentare. Oggi la sfida per il nostro sistema industriale è quella di rinnovare la propria originalità, attraverso un’azione di valorizzazione delle eccellenze del territorio in cui esso si sviluppa.

Gli incontri della Biblioteca d’Impresa Confindustria Veneto Est ricevono il sostegno di CentroMarca Banca.