A Palazzo Giacomelli Marco De Masi presenta il suo libro "Il Mestiere dell’Uomo"

Per essere più competitive le aziende hanno bisogno di più umanesimo? La risposta è il cuore del libro di Marco De Masi "Il Mestiere dell’Uomo". Perché la cultura umanistica fa bene all’impresa italiana (Luiss Edizioni) che verrà presentato lunedì 7 novembre alle 17,30 alla Biblioteca d’impresa di Palazzo Giacomelli, Spazio Assindustria Venetocentro in piazza Garibaldi 13 a Treviso. Con l’autore dialogherà la giornalista Katy Mandurino, dopo il saluto introduttivo di Denise Archiutti, delegata alla Cultura d’impresa di Assindustria Venetocentro.

E’ un sapere umanistico che viene aggiornato in chiave digitale e di sostenibilità come risorsa per la competitività. Il mestiere dell’uomo prova quindi a cogliere entrambe le prospettive, quella letteraria e quella d’impresa, raccontando come alcune persone, aziende e istituzioni, più o meno consapevolmente, fanno propri certi tratti della cultura umanistica, trasformandoli in elementi di crescita economica. Al centro di questo approccio, l’ascolto di tutti i portatori di interesse di un’azienda e del suo impatto, sociale e ambientale oltre che economico e tecnologico in senso stretto, e la capacità di offrire nuovi strumenti per affrontare le discontinuità che stiamo vivendo e trasformare i rischi in opportunità.

Marco De Masi è un manager di formazione umanistica. Giornalista professionista, si occupa di comunicazione corporate per Boston Consulting Group.