A Palazzo Giacomelli la presentazione del primo romanzo di Eugenio Manzato

L’ultima notte del dottor Romani è il primo romanzo di Eugenio Manzato, per anni apprezzato Direttore dei Musei civici di Treviso e storico apprezzato dell’arte e della cultura del territorio trevigiano e veneto.

L’autore presenterà il libro a Treviso alla Biblioteca d’impresa a Palazzo Giacomelli – Spazio Confindustria Veneto Est (Piazza G. Garibaldi 13) venerdì 2 febbraio alle 17,30. Aprirà i lavori Denise Archiutti, delegata alla Cultura per Treviso di Confindustria Veneto Est. Seguirà la conversazione di Eugenio Manzato con Isabella Panfido poeta, scrittrice e giornalista.

“I tempi stavano cambiando, si stava preparando una nuova società in cui il merito personale avrebbe prevalso sui privilegi di nascita, dove le persone come me avrebbero avuto il loro posto e avrebbero portato il loro contributo alla comunità”. Il discorso del conte Paolo Giustiniani induce il fanciullo Antonio Romani, che ama la terra e il lavoro dei campi, a entrare in collegio per affrontare studi che lo porteranno a diventare medico e a impegnarsi per migliorare la società secondo principi di libertà e giustizia. Egli riflette sulle vicende dei suoi quarant'anni di vita mentre nelle carceri nuove a Venezia, in quella che sarà la sua ultima notte, attende di essere giustiziato per cospirazione. È il 12 maggio 1797: Antonio ignora che quella sarà anche l'ultima notte della Serenissima. Sfilano nel suo intenso ricordo gli anni della fanciullezza nella campagna trevigiana, quelli del collegio a Venezia, l'amore giovanile per Caterina, il dolore per il tradimento e poi l'impegno nella professione e nella politica. E un nuovo solido amore.

Eugenio Manzato, nato e cresciuto a Quinto di Treviso, studia al collegio Pio X di Treviso e all’Università di Padova, specializzandosi in storia dell’arte, come allievo di Rodolfo Pallucchini. Direttore dei Musei Civici di Treviso fino al 2001, scrive numerosi saggi e studi di storia dell’arte dedicati prevalentemente a Treviso e al suo territorio. L’ultima notte del dottor Romani è il suo primo romanzo.

Gli incontri della Biblioteca Impresa di Confindustria Veneto Est ricevono il sostegno di CentroMarca Banca.