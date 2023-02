A Palazzo Giacomelli la presentazione di SEED (School/Enterprise Experiences go Digital)

Lunedì 27 febbraio presso il Palazzo Giacomelli di Treviso, dalle ore 9.30 alle 13.00, Fondazione Ca’ Foscari presenta SEED (School / Enterprise Experiences go Digital), progetto rivolto a imprese e istituti scolastici che ha l’obiettivo di realizzare una piattaforma di collaborazione, flessibile e adattabile alle esigenze degli utenti, per favorire le iniziative di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) a livello locale e internazionale. Durante l’evento è previsto un workshop collaborativo finalizzato a raccogliere stimoli e contributi dai presenti per l’ulteriore sviluppo del progetto.

La proposta SEED, sviluppata a seguito di un ampio lavoro preliminare di ricerca e validazione scientifica, si configura come pacchetto di risorse gratuite e metodologie creative supportate da un apposito ambiente digitale. SEED nasce da un’idea di Alterevo Società Benefit Srls e trae diretta ispirazione dall’esperienza dei Contamination Lab dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, laboratori di didattica innovativa realizzati con il supporto di Fondazione Università Ca’ Foscari. Il partenariato internazionale include istituzioni per l’istruzione superiore (IIS Città della Vittoria – Vittorio Veneto, TV; Srednja ekonomska šola in Gimnazija – Maribor, SLO) e Fondazioni, imprese e ONG specializzate in consulenza, project management e trasferimento tecnologico applicato all’educazione giovanile (El Caleidoscopio – Elche, SPA; Fundacija Prizma – Maribor, SLO; Intermediakt – Patrasso,GRE).

L’evento, realizzato in collaborazione con l'Associazione Ca' Foscari Alumni e con il patrocinio di Confindustria Veneto Est, è a ingresso gratuito per un massimo di 40 partecipanti.

Per partecipare è necessario iscriversi a: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-presentazione-del-progetto-seed-526358922707.