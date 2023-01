A Palazzo della Luce l'incontro con il giornalista Marco Bellinazzo

Martedì 24 gennaio alle ore 19.00 presso Palazzo della Luce (via San Nicolò 42, Treviso) incontro con Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, specializzato in economia sportiva. L’occasione sarà un confronto sul tema della sostenibilità dello sport, in particolare nel nostro Paese, prendendo spunto dal volume di Bellinazzo appena pubblicato da Feltrinelli “Le nuove guerre del calcio”.



Marco Bellinazzo, si presenta in un’intervista con parole che rispecchiano alla perfezione il mondo e l’idea di fare squadra all’interno del Consorzio Universo Treviso: “Scrivo di giustizia, lavoro, fisco. Ma la mia vera passione è lo sport. Dal 2007 mi occupo di economia sportiva e, in particolare, dei “business” che ruotano intorno al mondo del calcio. Ne discuto settimanalmente in A tempo di Sport su Radio24 e in altre trasmissioni radiofoniche e televisive di cui sono ospite. Mi dedico ad approfondimenti e news spesso “inosservati”, a chi ha voglia di capirci un po’ di più e a chi è convinto, come me, che per vincere non basta più avere una buona squadra e un allenatore capace, ma servono soprattutto manager competenti e…un commercialista goleador”.