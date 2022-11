A Palazzo San Leonardo il convegno "Scrittura giudiziale e linguaggio giuridico"

Venerdì 25.11.22 dalle ore 15 alle ore 18 si terrà, presso il Palazzo San Leonardo, sede di Giurisprudenza 2.0, un interessante convegno di approfondimento in materia di scrittura giudiziale e linguaggio giuridico. È infatti necessario che gli studenti fin dai primi anni abbiano la possibilità di approcciare ad un metodo pratico che permetta di imparare, fin da subito, come scrivere e parlare come veri giuristi.

Il convegno è accreditato ai fini della formazione obbligatoria dall’Ordine degli Avvocati di Treviso ed aperto a chiunque sia interessato.