Famiglie al Museo: a Palazzo Sarcinelli un weekend da paura per tutti i bambini

Halloween è ormai alle porte! Sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre una sorpresa attende tutte le famiglie di Conegliano, che potranno visitare gratuitamente - come regalo da parte del Comune - la mostra "Il Racconto della montagna nella pittura tra Ottocento e Novecento", allestita al Palazzo Sarcinelli. Un’occasione speciale, in un momento così delicato, anche per stare insieme, in totale sicurezza, e scoprire quell'amor di montagna, in particolare per le Dolomiti, esploso in pittura anche grazie alle prime esplorazioni, straordinarie avventure e scalate.

E per i più piccoli, il regalo è doppio! Sabato 31 ottobre, alle ore 15.30 o 16.30, tutti i bambini, tra i 5 e i 10 anni, sono invitati, in compagnia dei genitori, a partecipare a una visita speciale molto paurosa, tra streghe cattive e folletti dispettosi, principesse coraggiose e fantasmi burloni! Quest'attività si svolge con un massimo di 15 persone (è caldamente consigliata la prenotazione al numero 349.4107020).

Tanti i dettagli e le curiosità della rassegna, dai meravigliosi quadri di Compton, Ciardi, Pellis, Sartorelli, con le montagne vissute e rappresentate in tutte le loro diverse possibilità cromatiche e luministiche ai coloratissimi e spassosi manifesti della Collezione Salce di Treviso, dedicati agli sport invernali, dai bellissimi taccuini di Napoleone Cozzi, splendidi per grandi e piccoli, con le illustrazioni ad acquerelli che l’artista triestino ha realizzato per le sue coraggiose scalate, alla figura di una pioniera dell’alpinismo femminile, la trevigiana Irene Pigatti. Lungo il percorso anche libri, mappe e volumi, inseriti insieme ai dipinti all’interno di un allestimento accattivante che permetterà di far immergere tutta la famiglia nell’atmosfera di un’epoca e nel fascino per le Dolomiti!

L’ingresso alla mostra e le attività per bambini sono totalmente gratuiti per tutte le famiglie di Conegliano (anche per un solo genitore, purché accompagnato da uno o più figli). L'accesso avviene nel pieno rispetto delle attuali norme di sicurezza.

Per informazioni www.mostramontagna.it

Il Racconto della Montagna nella pittura tra Ottocento e Novecento

Palazzo Sarcinelli, Via XX Settembre, 132, Conegliano (TV)

12 giugno > 8 dicembre 2020

Prenotazioni

Call center +39 0438 1932123

prenotazione on line VivaTicket



Orari

dal giovedì alla domenica, dalle ore 11 alle 19 (ultimo ingresso entro le 18.30)