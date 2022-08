A Palazzo Sarcinelli la mostra "anniduemila" di Mario Raciti

In mostra sono presenti oltre quaranta lavori che ripercorrono gli ultimi cicli affrontati dall’artista , partendo dal 2000 con il ciclo “Mistero” (1993-2006), passando per il ciclo “Why?” (2007-2009), quindi “I fiori del profondo” (2009-2012) fino a “Uno o due Figure” (2012-2019), per concludersi con il ciclo delle “Fonti” (2019-2022).

Inaugurazione il giorno 3 settembre 2022, ore 16.30 alla presenza dell'artista, con la presentazione di Alberto Barranco di Valdivieso, autore del testo presente nel catalogo realizzato in occasione della mostra.

La mostra sarà aperta dal 3 settembre al 2 ottobre 2022, con i seguenti orari:

giovedi-venerdi-sabato-domenica 10.30-12.30, 15.30-19.30