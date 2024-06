A Palazzo Sarcinelli la mostra "Egitto - Viaggio verso l'immortalità"

Faraoni, piramidi, sontuosi corredi tombali, mummie che si risvegliano, misteri…l’eterno, esotico fascino dell’antico Egitto, così come diffuso da infiniti film e racconti.

ARTIKA è lieta di presentare "EGITTO. Viaggio verso l’immortalità", la grande mostra in programma a Palazzo Sarcinelli di Conegliano a partire dal 23 ottobre 2024.

L'esposizione condurrà i visitatori nella realtà sottesa all'incredibile turbinio di leggende sorte intorno ai Faraoni e alle innumerevoli divinità del pantheon egizio; per scoprire le credenze ed i riti che accompagnavano la morte nell’Egitto dei Faraoni, dal Medio Regno (iniziato nel 2065 a.C.) fino all'epoca greco-romana (conclusasi nel 313 d.C.).

EGITTO. Viaggio verso l’immortalità è una mostra rigorosamente scientifica, a cura di Maria Cristina Guidotti su progetto di Contemporanea Progetti, organizzata da ARTIKA e CP, in collaborazione con il Comune di Conegliano. Tutte le opere esposte provengono dal Museo Egizio di Firenze (Museo Archeologico Nazionale di Firenze), in esclusiva a Conegliano dopo la tappa internazionale in Danimarca.

Il percorso espositivo offre un preciso spaccato del concetto egiziano dell’aldilà e dei rituali ad esso associati. I visitatori della mostra avranno l’opportunità di seguire il viaggio dal momento in cui il defunto esalò l'ultimo respiro, passando per l’imbalsamazione e il collocamento della mummia nella tomba, fino ad arrivare agli inferi per poi ritornare sotto il sole splendente in un’esistenza eterna nell’aldilà.

VISITE GUIDATE PER SINGOLI

Calendario: sabato, domenica e festivi alle 16:30

Costo: € 6,00 + biglietto (max 25 persone per gruppo)

Come prenotare: invia un messaggio tramite WhatsApp al numero: 351 809 9706, indicando giorno/ orario/ nominativo/ nr di persone