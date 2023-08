A Palazzo Sarcinelli la mostra fotografica "Io abito qui"

Settembre e Palazzo Sarcinelli a Conegliano ormai significano una cosa sola: è tempo dell’esposizione fotografica annuale dell’Associazione Inquadra. Quest’anno il tema sviluppato da 19 soci del gruppo fotografico è “Io abito qui”, un tema più personale e intimo dopo “Imperfezioni” del 2022. Sulle pareti di palazzo Sarcinelli troveranno posto oltre 120 fotografie divise in 19 progetti interpretati e sviluppati in modo molto diversificato.

“Il tema proposto quest’anno ha portato i fotografi a spingersi un po’ più in là rispetto a quanto fatto finora – commenta Andrea Armellin, presidente dell’Associazione e curatore della mostra –. L’obiettivo fotografico è servito non solo per sondare l’ambiente esterno ma anche per guardare dentro di sé e presentare qualcosa di più intimo ed emotivo. Qual è la nostra dimora? È la nostra casa? Il nostro corpo? Le nostre abitudini? Sono questi gli interrogativi che i fotografi si sono posti. In questa esperienza il percorso è stato lungo e impegnativo, e alla fine ne è uscita una visione molto personale”. I progetti esposti sono il risultato di otto mesi di lavoro in cui i fotografi hanno riflettuto collettivamente e sviluppato la propria ricerca guidati dalla fotografa professionista Silvia Pasquetto e stimolati da altre figure specializzate tra cui Katya Scarpulla, Alessio Nappi e Paolo Piccinin.

“Abbiamo cercato di dare spazio ad ogni persona, di spingerla a trovare se stessa all’interno delle proprie immagini” – afferma Silvia Pasquetto –. “Anche se non ce ne rendiamo conto, le immagini partono sempre da un inconscio che proietta se stesso nella realtà che ha di fronte. La fotografia parla sempre di noi”. Come ogni anno l’Associazione Inquadra destinerà le offerte ricevute durante la mostra a scopo benefico. Quest’anno il ricavato sosterrà i progetti dell’Associazione Amici di Diego Onlus, associazione nata formalmente nel 2007 il cui proposito principale è di far vivere lo sport, e in particolare la corsa, ai ragazzi disabili in carrozzina.

L'inaugurazione della mostra si terrà sabato 9 settembre alle 18:00 presso Palazzo Sarcinelli. L’esposizione rimarrà aperta fino al 24 settembre con ingresso gratuito. La mostra fotografica “Io abito qui” è organizzata dall’Associazione Inquadra con il patrocinio del Comune di Conegliano e della provincia di Treviso e il sostegno primario di Banca Prealpi San Biagio, Area Gusta Menti, Overmat business unit di Ormet Srl, Gruppo Cifra e Gridiron Spa.

Curatore: Andrea Armellin.

Tutor fotografico del Laboratorio: Silvia Pasquetto.

Giorni e orari di apertura:

giovedì e venerdì dalle 18:30 alle 22:00, sabato 10:00-13:00 e 15:00-22:00, domenica 10:00-13:00 e 15:00-20:00.

Ingresso gratuito.

Per informazioni: www.inquadra.info

Facebook e Instagram @Inquadraconegliano