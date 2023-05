A Palazzo Sarcinelli la mostra "Una pittura dolce e feroce"

Sabato 6 maggio alle ore 18.00 presso la Sala del 900, in Palazzo Sarcinelli a Conegliano, verrà inaugurata la Mostra Una pittura dolce e feroce che raccoglie le ultime opere dell’artista- pittore udinese Lorenzo Vale, studi all’Accademia di belle Arti di Venezia, recentemente finalista a Milano al Premio Arte Mondadori. Si tratta di una mostra che raccoglie circa 30 pitture di diverso formato e altrettante incisioni. Nel Catalogo, edito per l’occasione, Alessandra Santin, curatrice della mostra, scrive:

Lorenzo Vale, abitando poeticamente il tempo dell’arte, narra una Storia nuova, profonda e relativa, complessa come è complesso il pensiero sistemico contemporaneo. I suoi dettami indirizzano il percorso tematico ed estetico, minuzioso, incredibilmente attento al dettaglio e all’idea, al concetto che di volta in volta sottostà all’immagine. L’artista cela, mimetizza, nasconde anziché rendere il tutto visibile. Per essere “scoperto e visto”, il pensiero richiede un’indagine attenta, esige una lettura capace di svelare, di oltrepassare l’apparente meraviglia visibile, la bellezza che arriva per prima, in modo tanto diretto quanto esplicito. Infatti solo lei, la dolce bellezza brilla e “galleggia”, ma lo fa su consapevolezze ardite e a volte crudeli, su narrazioni dell’oggi e delle sue crisi che spesso ignorano speranze e diffidano del domani. L’umanesimo di Lorenzo Vale conosce questo nostro tempo costellato da grandi incertezze, ma non si arrende, accoglie la sfida e propone un rinnovamento della relazione dell’uomo contemporaneo con le forme e i riti della natura originaria.

L’artista crea intese, suggerisce nuovi rapporti con la natura che immagina madre, amante, sorella e figlia. Egli esplora nuove possibilità di vita in relazione con la Natura, in un tempo condiviso e armonico tra uomo e animale, tra uomo e piante e fiori. (…) Questa nuova “atmosfera”, resa da luci candide e sospese, da geometrie perfette e inedite, si rivela nelle campiture regolari, nelle composizioni dai colori pastello iper reali. I pattern visivi ricoprono scacchiere di prati viventi in cui trovano spazio, a distanza regolare, i fiori, le foglie e le grafie; gli occhi, i segni e i simboli che ricoprono fondali scenografici, bianchi e celesti: sono i cieli tersi di Lorenzo Vale, sono i vuoti saturi di attese, pronti per gli stupori. Sono i luoghi abitati da uccelli esotici, allineati e indomiti, che si pavoneggiano con i loro piumaggi preziosi e le posture eleganti; sono gli alberi maestosi che rifioriscono in forme monumentali per l’eternità.

Tutti questi dipinti, insieme alle acqueforti, sono enciclopedie che accolgono ibridazioni: animali e macchine tecnologiche, capolavori d’arte e oggetti quotidiani: ecosistemi che si nutrono di interazioni virtuali e reali, innesti di memorie, proiezioni, sconfinamenti e citazioni sia contemporanee che antiche. Ovunque affiora “la straziante meravigliosa bellezza del creato”, l’ossimoro pasoliniano espresso magistralmente nel video “Cosa sono le nuvole?”. “Ch’io possa esser dannato se non ti amo!” Recita il testo di Pasolini e ricorda, come fa Lorenzo Vale, la delicata bellezza della vita, il canto che mette a nudo il corpo fragile della Natura, nell’invisibile sospiro dell’interiorità umana. La ricerca poetica di Vale esprime il bisogno urgente di ricondursi alla terra, di creare un solco nella cultura dove ritrovare la primavera e il senso profondo dell’esistenza, nell’universalità delle cose più vere, più belle di sempre.

L’artista ha un suo personale dizionario di cifre e di stili colti nella realtà che lo circonda e nella realtà che immagina, per comunicare il destino dolce e feroce di chi è immerso nella tragedia della Storia e nello splendore della Natura; ne accoglie ogni elemento e ne dipinge il valore sublime. Questo il metodo che l’artista adotta, il progetto che gli permette di alzare la temperatura emotiva delle sue visioni, per registrare il ritmo dell’amore e del dolore. Lorenzo Vale ritrae dunque l’enigma della vita e “costeggia” la verità. Eccola! Nella fitta trama delle presenze visibili, nei bestiari che ridanno un nome al mondo, liberandolo dall’inganno della falsa-razionale evidenza, che nega il valore dell’immaginazione creativa più feconda. Durante l’inaugurazione di sabato 6 maggio 2023, con ingresso libero, alla presenza dell’artista a della curatrice verrà presentato il catalogo con testi di A. Santin, G. Bianchi, F. Cerno, I. Buttazzoni.

Durante la settimana la mostra è visitabile con i seguenti orari:

Giovedi, Venerdi: 15:00 – 18:00

Sabato e Domenica 10:00 – 12:00 / 15:00 – 18:00

LORENZO VALE nato nel 1973 a Gemona del Friuli, si diploma in pittura all’Accademia di Belle Arti di Venezia con Angela Vettese e consegue l’abilitazione all’insegnamento tra Padova e Venezia. Dal 1997 le pitture e le incisioni dell’artista sono state presentate in diverse mostre, personali e collettive, da Venezia, presso la galleria Arkè, a Trieste presso la Sala del Consiglio regionale, da Pordenone a Castelfranco Veneto, da Portogruaro a Milano. Recentemente (2019) le sue opere sono risultate finaliste al Premio Marchionni, al Premio Mestre di Pittura (2019), al Premio Tiepolo d’Oro e al Premio Arte Mondadori di Milano (2022).