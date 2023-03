A Palazzo Sarcinelli la mostra "La realtà reinventata 4.0"

La prestigiosa Galleria 900 di Palazzo Sarcinelli dal 4 marzo al 26 marzo si tinge dei colori delle opere di Renato Cestaro e Carlo Scomparin. I due artisti veneziani presenteranno più di 80 opere dai due stili ben distinti che creeranno una mostra decisamente diversa: colorata, gioiosa ed esclusiva dal titolo “LA REALTA’ REINVENTATA 4.0”.

Renato Cestaro amante dell’arte da autodidatta coltiva la passione per la pittura sperimentando le diverse tecniche pittoriche dei grandi maestri del passato. Il colore, diventa per lui elemento significativo per esprimere la sua personalità, l’artista ama ricercare pigmenti e terre che gli permettono di scoprire nuove sfumature cromatiche che adopera magistralmente sulla tela. L’obiettivo dell’artista è realizzare delle opere d’arte che hanno la capacità di trasformare semplici visioni in scenari accattivanti e seducenti. Renato Cestaro ricerca l’anima, la profondità nascosta di un paesaggio o di una scena quotidiana per poi descrivere l’emozione profonda che emana. Una pittura dai colori raffinati capace di comunicare suggestioni letterarie, i paesaggi sono avvolti da silenzi ancestrali dal sapore familiare e genuino, selvatico e spirituale. Il colore, evidenziato nel suo segno pulsante, configura con vitalità segni reali, trasparenze e cromie si avvicinano generando una ricerca accurata di matrice informale.

Carlo Scomparin artista dal linguaggio del tutto personale e fiabesco coglie e rielabora la realtà del suo vissuto quotidiano. Una pittura naïf quella che intraprende Carlo Scomparin che attraverso un disegno minuzioso ed una colorazione cangiante, sviluppa un linguaggio personale per immortalare scene ed azioni quotidiane. L’artista elabora un paesaggio rigoglioso ricco di una natura incontaminata dove gli alberi assumono sempre la forma delle foglie; gli elementi decorativi si ripetono sulla tela secondo criteri precisi donando movimento ai protagonisti della composizione che sono circondati da un’evidente staticità espressa attraverso una colorazione vivace. Le opere sono pervase da atmosfere sognanti, le abitazioni e i luoghi rappresentati sono realizzati attraverso l’uso di forme geometriche e da macchie circoscritte da una colorazione piatta, morbida e piacevole, la composizione ricca di simbologie conduce l’osservatore in un mondo dove l’amore e l'armonia sembrano essere l’emozioni prorompenti. Il pensiero degli artisti è quello di trasmettere un respiro di positività al visitatore che si recherà alla mostra.

L’Assessore alla Cultura Cristina Sardi dichiara “la mostra rappresenta la vena artistica dei due pittori, accogliendo il visitatore in un clima di gioia e serenità data dai colori sgargianti delle opere di Scomparin e dalle immagini tenui e sofisticate di Cestaro. Un’opportunità da non perdere quella di vistare Palazzo 900 e i capolavori esposti dai nostri artisti, un viaggio in una realtà tutta da interpretare e far propria”.

L’inaugurazione della mostra si terrà sabato 4 marzo alle ore 17.30 a Palazzo 900 e sarà visitabile

con i seguenti orari:

- giovedì e venerdì dalle 15 alle 18.30

- sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30