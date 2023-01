A Palazzo Sarcinelli la proiezione del docufilm "Smash His Camera"

VISIONE INTEGRALE del docufilm "Smash His Camera" V.O. (inglese, non sottotitolato)

Giovedì 19 gennaio alle 15.30, all'interno della sala video della mostra "Ron Galella, Paparazzo Superstar" organizziamo la proiezione integrale del docufilm "Smash His Camera" in versione originale (lingua inglese, non sottotitolato). La visione del film è compresa nel biglietto d'ingresso alla mostra.

"Smash His Camera" è un docufilm del 2010 che racconta la vita e la carriera di Ron Galella, il più famoso paparazzo della storia della fotografia. Diretto da Leon Gast, il film ha vinto il premio alla regia nella categoria documentari al Sundance Film Festival 2010.

Durata: 87 minuti

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=o62-kPENkxE

La prenotazione non è obbligatoria, ma è gradita!

Per informazioni e prenotazioni:

info@paparazzosuperstar.com

335 789 9669