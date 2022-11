A Palazzo dei Trecento la presentazione del libro "I pessimisti non fanno fortuna" di Zaia

Sabato 26 novembre alle ore 17.30 a Palazzo dei Trecento di Treviso il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia in dialogo con il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio presenterà il suo nuovo libro I pessimisti non fanno fortuna. La sfida del futuro come scelta edito da Marsilio e appena uscito nelle librerie.

Luca Zaia, sullo sfondo dei suoi ricordi di bambino e poi ragazzo nella campagna veneta, parla del tempo difficile in cui viviamo, dominato, come lui dice, da due “cigni neri”, la pandemia e la guerra che sta alle nostre porte. Un itinerario dal paese che siamo stati verso il paese che vogliamo diventare. Il confronto di idee come antidoto alla paura e scintilla per illuminare il domani, per costruire un nuovo patto sociale, insieme, a cominciare dai giovani, “maestri di futuro”.