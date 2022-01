A Palazzo dei Trecento arrivano i Ris di Parma

La scienza nelle indagini del RIS: sarà questo il tema del nuovo incontro organizzato da Bibliotreviso, l'associazione culturale trevigiana che dal 2016 si occupa di divulgare la conoscenza scientifica. Un evento speciale: è la prima volta che Treviso - grazie alla proficua collaborazione instaurata fra il sodalizio promotore e il Comando Provinciale Carabinieri di Treviso retto dal Colonnello Gianfilippo Magro - ospita i Carabinieri del Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma, struttura di eccellenza, istituita nel 1994, preposta a soddisfare le richieste di indagine tecnico-scientifiche dei Reparti dell’Arma, della Magistratura e delle altre Forze di Polizia, nell’ambito dell’Italia Settentrionale.

Sarà proprio il Colonnello Giampietro Lago, Comandante di questo prestigioso Reparto dell’Arma dei Carabinieri, ad intervenire nella circostanza per “raccontare” il ruolo della scienza nel lavoro di indagine. L'incontro si terrà in presenza. È richiesto il possesso di green pass, in ossequio alle vigenti prescrizioni in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica.