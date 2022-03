A Palazzo dei Trecento Zaia presenta il suo libro “Ragioniamoci sopra. Dalla pandemia all’autonomia”

Mercoledì 9 marzo, nel Salone di Palazzo dei Trecento (alle ore 18), il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia presenterà il suo libro “Ragioniamoci Sopra. Dalla pandemia all’autonomia” (Marsilio editori). Con l’autore interverrà l’ex magistrato Carlo Nordio. “Ragioniamoci sopra: Dalla pandemia all’autonomia” è una riflessione sulle scelte compiute nelle drammatiche ore dell’emergenza Covid-19, che ha fornito lo slancio per ripercorrere le tappe fondamentali in cui si sono formati e consolidati valori e principi dell’attività istituzionale.

Luca Zaia si confronta con le sue umili origini, in una famiglia segnata dall’esperienza dell’emigrazione e del duro lavoro. Racconta gli anni degli studi e la scoperta della vocazione al servizio delle istituzioni come riscatto per la sua gente, dall’incontro con la Liga al legame con il territorio, dai successi delle Colline del Prosecco patrimonio Unesco al confronto serrato con le catastrofi climatiche, fino alla gestione di un sistema sanitario d’eccellenza. Infine, fa il punto sui più importanti cambiamenti in atto, dalla semplificazione amministrativa alla collaborazione tra sindaci e governatori, fino all’autonomia, considerata la chiave per la transizione verso il federalismo regionale.