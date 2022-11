Rassegna "Un palco a Santa Bona": ecco “El trentadò de agosto”

Sabato 19 novembre per la terza serata della rassegna “Un Palco a Santa Bona” al “Piccolo teatro Cordimunda”, salirà sul palcoscenico la ”Compagnia dei Triveìn”, che, diretta da Claudia De March, metterà in scena la commedia “El trentadò de agosto”, scritta da Loredana Cont.



Anche la seconda figlia si sposa e quindi il padre può fare progetti per la futura vita nuovamente a due, compresa la vacanza in Australia sognata da anni . Ma il matrimonio dei due giovani entra subito in crisi, e per ritrovare la serenità, in Australia ci andranno i novelli sposi; la vacanza si farà più avanti… ma più avanti c’è il nipotino da accudire, dato che i genitori lavorano e allora invece che in Australia si andrà sulla riviera adriatica. E il viaggio in Australia? E i sabati a pesca? E la vacanza al mare? Arriveranno. Ma quando?



Gli spettacoli al Piccolo Teatro Cordimunda, in via Santa Bona Nuova 116, inizieranno alle 21:00 con ingresso in sala dalle 20:30.

CHIUSE LE PRENOTAZIONI

I posti prenotati resteranno disponibili fino alle 20:45.



www.lacompagniadeipapa.it