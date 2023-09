Palestra teatrale | Presentazione dei percorsi di formazione 2023/24

? Ripartono i corsi di FORM-AZIONE teatrale e cinematografica rivolti a tutti: ragazzi e adulti!

? SABATO 23 E DOMENICA 24 SETTEMBRE ALLE 17:30 | INCONTRO DI PRESENTAZIONE

Iscriviti QUI e vieni a conoscerci, potrai chiedere 2 lezioni di prova gratuita!

? 30 incontri annuali divisi in 3 moduli

? 1 incontro settimanale di 2 ore ciascuno

? presso il Teatro Aurora di Treviso in Via Sebastiano Venier 28

ESPLOR-AZIONE | SOCIALITÀ

?? DAI 12 AI 17 ANNI

Scoperta di sé stessi attraverso il gioco e la relazione con gli altri

Recitazione e costruzione del personaggio

RECIT-AZIONE | VOCALITÀ

?‍? DAI 18 AI 99 ANNI

Consapevolezza degli strumenti psico-fisici dell’attore

Sviluppo creatività e capacità di mettersi in gioco

Durante gli incontri verranno raccolte le adesioni e verrà proposto un calendario di incontri sulla base delle richieste raccolte. In linea di massima, i corsi si svolgeranno nei giorni infrasettimanali, per i ragazzi nella fascia oraria 18:30/20:30, mentre per gli adulti dalle 21:00 alle 23:00.

?? MAGGIORI INFORMAZIONI

? Sito Web: www.teatrochepazzia.it



? Telefono: 0422 26 56 96p