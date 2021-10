Cornuda, torna il mercatino di Natale e il settimo palio dei Babbi Natale

L'Afmu e l'Aido, in collaborazione con l'associazione culturale Nsv Organizzazione Eventi affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano per domenica 12 dicembre 2021, a Cornuda, in Piazza Giovanni XXIII, dalle ore 8 alle 18 il mercatino del "7° Palio dei Babbi Natale che prevede la presenza di espositori delle tradizioni popolari, dell'usato/antiquariato/vintage, artigianato artistico e opere d'ingegno creativo con curiose ed originali idee regalo natalizie per la casa e il tempo libero. Bancarelle di prodotti enogastronomici tipici regionali d'Italia e specialità alimentari dolci e salate stagionali, prodotti e rimedi naturali per la cura del corpo e del vivere sano. Il programma della giornata, oltre al Palio, prevede l'apertura della casetta di Babbo Natale con truccabimbi e palloncini, la presenza degli Zampognari, l'esibizione della banda musicale, flash mob di danza, dimostrazione di ballo country, panini onti, vin brulè e cioccolata calda per tutti.



Per info mercatino e partecipazione come espositori: Raffaella 347.0495286



https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi

