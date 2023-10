9° Palio dei Babbi Natale - Il mercatino natalizio

L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione del "9° Palio dei Babbi Natale" nella giornata di Domenica 10 Dicembre 2023, a Cornuda (TV) in Piazza Giovanni XXIII°, dalle ore 08:00 alle ore 18:00, con il Mercatino Natalizio delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero, la rassegna dei Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali ed Italiani con Degustazioni e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali, Prodotti e Rimedi Naturali per la Cura del Corpo e del Vivere Sano.

Il programma della giornata, oltre al Palio prevede l'apertura della Casetta di Babbo Natale con Truccabimbi e Palloncini, Flash Mob di Danza, dimostrazione di Ballo Country, esibizione del Corpo Bandistico Parrocchiale e Majorettes di Maser.

Non mancheranno Panini Onti, Vin Brulè e Cioccolata Calda per tutti.



Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286



