“Palio dei Bisnenti” - XXI edizione



Dal 21/07/2023 al 23/07/2023



Giavera del Montello

XXI edizione del “Palio dei Bisnenti” a Giavera del Montello

La manifestazione/rievocazione storica, quest’anno si svolgerà da venerdì 21 a domenica 23 luglio

Siamo alla ventunesima edizione e continua il nostro impegno nel cercare di far conoscere e di non far dimenticare, la storia della zona Montelliana e dei suoi “Bisnenti”, gli abitanti dei 13 paesi Montelliani, che fin dalla prima metà dell’800, furono così denominati perché i contadini di allora si trovarono senza terra e i boscaioli senza bosco

Da alcuni anni abbiamo istituito un concorso fotografico denominato “Momenti di Palio”, durante i tre giorni del Palio chiunque può fotografare i momenti o le situazioni che si ritengono più significativi e che possono riassumere al meglio l’essenza del Palio stesso. Alla fine viene stilata una classifica e le prime tre foto vengono premiate (con dei buoni cena per due persone presso i ristoranti “La Cucina di Crema” e “La Baita” di Giavera del Montello)

Questo è il programma delle giornate:

Venerdì 21, con inizio alle ore 19.00, si disputeranno le “Prove del Palio”, per il trofeo “Moreno Perin” e alle ore 21.00 ci sarà la presentazione delle squadre

Sabato 22, con inizio alle ore 18.00, vedremo all’opera i nostri “Piccoli Bisnenti”, alle ore 19.00 sarà la volta delle “Paesane Bisnenti”, per il trofeo “Gioielleria Minotto Postioma”, alle ore 21.00, le squadre dei Paesani, saranno impegnate nel “Tajo dea gadia” e alle ore 22.00 le premiazioni

Domenica 23, alle ore 18.30 l’apertura del Palio sarà dedicata agli “Esordienti”, ragazzi e ragazze dai 7 ai 9 anni, alle ore 19.00 circa partirà la prima squadra sul percorso per il “Palio dei Bisnenti”, per vincere il Drappo 2023 (autore Mario Marcon dell’Associazione Artistica Grecale) e il trofeo “Rosario e Gianni Bertuola”, seguiranno alle ore 21.00 le premiazioni

Durante i giorni del Palio, funzionerà l’attrezzatissimo stand gastronomico ed il chiosco per le bevande della Sagra Parrocchiale dei Santi Giacomo e Cristoforo