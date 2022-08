Palio di Montebelluna: arriva il Tour della Prevenzione

Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna e Centro di medicina Montebelluna insieme per una serata informativa del Tour della Prevenzione aperta a tutta la cittadinanza sul rapporto tra pelle, cuore e alimentazione nell’attività sportiva, di giovani donne e uomini. L’incontro si terrà martedì 30 agosto alle ore 21 in Piazza Selese con la partecipazione di tre medici specialisti di Centro di medicina di Montebelluna, storica struttura medica cittadina che si appresta nei prossimi mesi a diventare clinica, con la nuova sede in via Biagi. Interverranno sul palco allestito dall’organizzazione del Palio, in un talk show aperto alle domande del pubblico, tre professionisti noti e stimati: il cardiologo Paolo Meneghetti sul rischio cardiaco nelle diverse fasce d’età, la dietologa Cristina Martini sulla nutrizione migliore a supporto dell’attività fisica e la dermatologa Cristina Biasinutto con particolare attenzione alla protezione della pelle ed alla prevenzione del melanoma.

Nel 2020 uno studio da parte dell’Istituto di Sanità Superiore Italiana, riporta che il 36,6% della popolazione pratica almeno uno sport, il 27,1% lo fa in maniera continuativa e il 9,5% saltuariamente. L’attività fisica svolta regolarmente migliora il rendimento del cuore e la funzione respiratoria, permette all’apparato cardiovascolare di apportare una quantità maggiore di ossigeno all’organismo per ogni battito cardiaco e aumenta la quantità massima di ossigeno che i polmoni riescono ad assorbire. Inoltre, lo sport incrementa il livello nell’organismo di endorfine, sostanze chimiche prodotte all’interno del nostro sistema nervoso centrale che riducono il dolore e inducono un senso di benessere. Di conseguenza, può migliorare il tono dell’umore e il grado di energia, riuscendo perfino ad alleviare i sintomi della depressione. “Abbiamo pensato di integrare per la prima volta il programma del Palio con un intervento sulla salute e sulla prevenzione, grazie alla partecipazione del nostro partner medico sportivo, Centro di medicina Montebelluna, che ci ha assistiti nelle fasi preliminari della medicina dello sport ed ora coordina questo incontro gratuito rivolto alla cittadinanza – spiega il Presidente Nicola Palumbo – prendere spunto dai giovani protagonisti dell’evento del Palio di Montebelluna per parlare degli stili di vita per tutte l’età ci è sembrato coerente con la percezione che tutti oramai abbiamo dell’importanza dei corretti stili di vita per vivere bene e a lungo”.

Il Palio rappresenta la storia e la tradizione della Città di Montebelluna, ogni anno le contrade si esibiscono e si sfidano lungo il percorso del vecchio mercato. Grazie alla direzione scientifica e organizzativa di Centro di medicina Montebelluna, l’incontro del Tour della prevenzione è aperto a tutti. Per informazioni è possibile contattare Centro di Medicina Montebelluna Via Cima Mandria 1, Montebelluna al Tel. 0423 22744 email montebelluna@centrodimedicina.com. In caso di pioggia, l’incontro sarà rinviato a data da destinarsi.