Panatta e Meloccaro venerdì 14, Barazzutti sabato 15 al park di Villorba

Venerdì 14 Gennaio 2022 al Panatta Raquet Club in Treviso Via Maffioli dalle ore 17 alle 19.30 ci sarà Stefano Meloccaro che presenterà il suo libro Colpi di Genio. “I segreti dei giocatori che hanno cambiato il tennis per sempre”. Meloccaro giornalista, tennista, intrattenitore radio, commentatore Sky interagirà con il pubblico presente, snocciolando aneddoti di tennis, anche assieme a Panatta che del libro ne ha curato la prefazione. Ci sarà anche un intrattenimento musicale, colpi di jazz con la band di Patrizio Destriere Boproject che intervallerà i commenti. L’organizzazione dell’evento è stata curata da VPE20 e presentata da Francesco Perissinotto. Sabato 15 arriva Corrado Barazzutti al Park tennis di Villorba per un camp con gli allievi del club e per intrattenersi con autorità e pubblico. Barazzutti ex n°7 mondiale e head coach della Davis e la Fed Cup interloquirà con il pubblico, Sabato alle 18.30 mediato dalle interviste di Andrea Vidotti. Saranno presenti anche il sindaco ed assessore allo sport del Comune di Villorba. Questo il programma: Sabato 15 dalle 9 alle 18 training camp con Barazzutti assieme ai tecnici Gianfranco Griso e Roberto Marian. Intervallato dalle 13 alle 14 dal pranzo. Alle 18.30 zona piscina workshop con presenti ed autorità. Domenica 16 dalle 9 alle 17 altro full immersion del training camp. Al New Tennis Silea Rodeo maschile di 4^ categoria nel weekend 15 e 16. Iscrizioni entro le ore 12 del 13 Gennaio via mail to: info@newtennisclubsilea.it. Weekend 22 e 23 Gennaio Alpe Adria Accademy di Vedelago Rodeo di 4^ maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 20 Gennaio sul portale unico competizioni Puc della Federazione Italiana Tennis.