Miss Città Murata 2024 - 7^ selezione

La settima selezione del concorso di bellezza più seguito in Veneto che valorizza le città murate e le sue bellezze architettoniche si svolgerà al Panatta Racquet Club di Treviso alle ore 21.00. L’evento, organizzato dalla Elegance Eventi di Eleonora Sorato, si propone di promuovere le città e il territorio veneto facendolo conoscere al pubblico e alle nuove generazioni. In ogni serata è presente un momento dedicato alla storia dove il pubblico potrà conoscere e apprezzare la cultura e le tradizioni della località ospitante.

La manifestazione è in collaborazione con il contest The Look of the Year Italy che rappresenta la più prestigiosa manifestazione internazionale legata al mondo del modeling a cui hanno partecipato alcune delle più belle e affermate modelle tra le quali Cindy Crawford, Linda Evangelista, Gisele Bundchen, Nina Moric, Vanessa Incontrada e Natasha Stefanenko.

Durante la serata di Treviso, le miss sfileranno dapprima in casual, poi con il costume Paradise Beachwear e inseguito saranno protagoniste delle sfilate di moda delle proposte ottiche di Favaro Ottico di Treviso, dei gioielli di De Polo gioielleria di Treviso, dei bijoux in pelle di Glorili’ e degli outfit di St.On House e di Chateau Beau Cedre di Castelminio di Resana.

A curare le acconciature ci penserà il salone Melany & Partners di Treviso. Tra una sfilata e l’altra, ad allietare la serata ci sarà la voce dei cantanti Fabiola Osorio e Jacky Marc e sarà presente Miss Città Murata 2023 Sofia Schizzarotto.

Per iscriversi alle prossime selezioni basta compilare il modulo online su www.misscittamurata.it l’iscrizione è gratuita e non comporta alcun vincolo.