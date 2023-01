Epifania 2023, a Sant'Angelo la discesa della Befana dal cielo

Niente panevin a Treviso? La pro Loco di Sant'Angelo ha deciso di non rinunciare alla tradizone dell'Epifania organizzando per la sera di giovedì 5 gennaio, presso la chiesa del quartiere, la tradizionale manifestazione della Befana. Per contrastare l’elevato tasso di inquinamento, in alternativa all’accensione del Panevin, ci sarà la “discesa della Befana dal cielo”.

La Befana arriverà in volo alle 20.30 per consegnare le calzette a tutti i bambini presenti, sarà accompagnata dalla Pastoria del borgo Furo, dai pastori e dai Re Magi; uno spettacolo unico da non perdere per grandi e piccini. In attesa del suo “atterraggio” sarà possibile visitare il presepe vivente e degustare trippe e patatine fritte già dalle 19.30. Durante la consegna delle calzette la Pro Loco offrirà ai presenti la tradizionale pinza accompagnata da cioccolata, tea e vin brulè. La serata continuerà con la consegna degli attesati ai presepi. Gli organizzatori ringraziano fin d'ora il Comune di Treviso, gli sponsor e i volontari che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento. Maggior informazioni sul sito web www.prolocosangelo.it