Panoramica sul digitale: diritto, marketing, cybersecurity e fisco

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Programma:

Come creare una strategia di marketing locale a cura di Cristina Favretto - Digital Trainer

L’intervento mira a dare le conoscenze per individuare gli strumenti digitali da utilizzare e le strategie più efficaci da adottare se hai un Piccolo Business.

Argomenti trattati:

Il Digital Marketing in tutti i suoi aspetti: local SEO, content marketing, email marketing, advertising, analitycs etc…

Gli aspetti legali di un sito web

I documenti necessari e la gestione dei diritti degli utenti a cura dell’Avv. Laura Priore

L’intervento mira a fornire le conoscenze di base per identificare la tipologia di documentazione legale da inserire in un sito web sia dal punto di vista contrattuale che di tutela dei dati personali.

Argomenti trattati:

I termini e condizioni

La privacy policy e la cookie policy

La gestione dei diritti degli utenti

Informatica giuridica

a cura di dott. ssa Maria Rosaria Tremigliozzi Communication Trainer

Argomenti trattati

Informatizzazione e digitalizzazione

Cybersecurity e rischi dei social network

Strategie di difesa

Fiscalità per un e-commerce

a cura della dott.ssa Angelica Montagner

Il seminario si svolgerà presso la Biblioteca Sant’Antonino

Via Sant’Antonino, 190/A - Treviso

Per la partecipazione è previsto un contributo

Per info & prenotazione: info@progettodonne.it