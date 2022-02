Paolo fresu trio - tempo di chet

Paolo Fresu al Teatro Mario Del Monaco di Treviso con il progetto dedicato a Chet Baker. Si recupera martedì 15 febbraio (ore 20.45) una delle date della rassegna “Dal Vivo”, promossa da Veneto Jazz in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto.

Nato dall’avventura teatrale del progetto Tempo di Chet - La versione di Chet Baker, il trio, voluto dallo stesso Paolo Fresu con Dino Rubino (piano e flicorno) e Marco Bardoscia (contrabbasso) propone le musiche che appaiono anche sul disco Tempo di Chet, pubblicato da Tu?k Music, etichetta discografica del trombettista sardo, fondamentalmente dedicata ai nuovi talenti italiani. Un dialogo a tre voci raffinato, di grande impatto emotivo e intellettivo che si compone del suono caldo e corposo e della mente vivida e creativa di Fresu, delle linee potenti e coinvolgenti del contrabbasso di Bardoscia e del pianismo elegante e vibrante di Rubino.



I biglietti acquistati rimangono validi per la nuova data, presentandosi direttamente alla biglietteria del teatro la sera del concerto.

Sono disponibili in prevendita nuovi biglietti nel circuito Ticketone e alle biglietterie del Teatro Stabile del Veneto.



