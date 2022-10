Paolo Ruffilli ospite ai “Giovedì della cultura”

Proseguono i “Giovedì della cultura” della Fondazione Cassamarca, appuntamenti settimanali ospitati, alle ore 18, a Casa dei Carraresi.



L’appuntamento del 6 ottobre sarà dedicato al tema “Fine dell’elegia”



Relatore è Paolo Ruffilli, poeta.



Il tema

Come è cambiata la Poesia alla svolta del Novecento. L’intuizione del Tempo come una delle dimensioni dello spazio (scienza, letteratura, psicoanalisi) ha invertito l’orologio dal Passato al Presente. Il "ricordo" non è “ciò che è stato”, recuperabile solo volgendosi all’indietro, di spalle all’oggi, ma “ciò che è in essere” e continua a vivere dentro di noi. Perciò la grande poesia, che guarda sempre di più dentro di sé, ha cambiato tempo verbale, passando dall’Indicativo Imperfetto al Presente, come più in generale accade nel linguaggio corrente della contemporaneità, in un diverso rapporto con la “memoria”.





Paolo Ruffilli è nato nel 1949. Ha pubblicato di poesia: Piccola colazione (Garzanti, 1987), Diario di Normandia (Amadeus, 1990), Camera oscura (Garzanti, 1992), Nuvole (con foto di F. Roiter; Vianello Libri, 1995), La gioia e il lutto (Marsilio, 2001), Le stanze del cielo (Marsilio, 2008), Affari di cuore (Einaudi, 2011), Natura morta (Nino Aragno Editore, 2012), Variazioni sul tema (Aragno, 2014), Le cose del mondo (Mondadori, 2020). Di narrativa: Preparativi per la partenza (Marsilio, 2003); Un’altra vita (Fazi, 2010); L’isola e il sogno (Fazi, 2011). Di saggistica: Vita di Ippolito Nievo (Camunia, 1991), Vita amori e meraviglie del signor Carlo Goldoni (Camunia, 1993); oltre a numerose curatele di classici italiani e inglesi. Ha tradotto: R. Tagore, Gitanjali (San Paolo, 1993), La Musa Celeste: un secolo di poesia inglese da Shakespeare a Milton (San Paolo, 1999), La Regola Celeste – Il libro del Tao (Rizzoli, 2004), Osip Emil'evi? Mandel'štam, I lupi e il rumore del tempo (Biblioteca dei Leoni, 2013), Costantino Kavafis, Il sole del pomeriggio (Biblioteca dei Leoni, 2014), Anna Achmatova, Il silenzio dell’amore (Biblioteca dei Leoni, 2014), Boris Pasternak, La notte bianca (Biblioteca dei Leoni, 2016), K. Gibran, Il Profeta (Biblioteca dei Leoni, 2017). www.paoloruffilli.it