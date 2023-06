A Cà dei Carraresi la nuova mostra di Paolo Socal

Dal 24 giugno al 10 luglio 2023, Casa dei Carraresi ospiterà una personale dell’artista trevigiano Paolo Socal in arte pa.

“L’opera di pa. vede le sue origini nella libera sperimentazione di matrice informale che si fonde con l’elaborazione pop dell’immagine, la ricerca grafica e l’espressionismo materico contemporaneo. Nelle tele figurative e in quelle astratte l’artista predilige le grandi dimensione per lasciare spazio all’immediatezza della pittura gestuale, basata su ampie stesure materiche e sull’azione diretta e istintiva.

Significativo è l’uso della tipografia non solo come mezzo per comporre il testo ma anche come puro elemento formale. I media pittorici si combinano con tecniche derivate dalla sperimentazione grafica e dallo stile free graphic di matrice “carsoniana”. L’intervento manuale diretto nel realizzare le iscrizioni si affianca al collage di pagine di riviste storiche come “Life”.

I soggetti emergono imponenti con tutta la loro fisicità grazie al contrasto ottico-percettivo con la dimensione magmatica del fondo, su cui si stagliano ritagli di giornali e graffiti che contribuiscono a creare quel back ground esistenziale e storico-culturale. Nuove relazioni si creano tra forma, parola e immagine, grazie ai collage che esprimono in modo libero, giocoso e ironico anche le contraddizioni e le complessità sociali.

La produzione di pa. si caratterizza per la continua sperimentazione tecnica senza limitarsi a ripetere procedure definite. I vari materiali, quali acetato, carbone, gesso, cera bituminosa, sostanze organiche, si stratificano sulla superficie di canvas grezzo per conferire densità allo spazio. Su questo amalgama concreto, carico di vissuto, emerge l’immagine che appare come icona contemporanea, radicata ormai nella memoria collettiva e capace di veicolare emozioni.

Altrettanto prolifica e diversificata è la varietà di temi e di soggetti rappresentati, dal Classic Design, agli oggetti pop, ai miti della musica, alla percezione sociale dell’immagine della donna.

Lungi dal voler comunicare un messaggio univoco, la libertà espressiva e la sperimentazione tecnica divengono strumento per esprimere sentimenti ed emozionare, rievocando figure e squarci di vita attraverso l’immediatezza comunicativa dei soggetti-icona”.



La mostra, a cura di Roberta Gubitosi, sarà inaugurata venerdì 23 giugno alle ore 18.



Orari di apertura:



L’ingresso è gratuito.