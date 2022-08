Un violino solista, Anna Tifu, e un gruppo di 19 musicisti dell’Orchestra di Padova e del Veneto eseguono Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi nella versione di Max Richter e il Concerto Brandeburghese n. 3 di Johann Sebastian Bach. Due composizioni musicali vicine per epoca e per stile, in un suggestivo concerto notturno nella splendida cornice della corte nobile di Villa Parco Bolasco.



In caso di maltempo l’evento sarà recuperato lunedì 29 agosto.



Il biglietto d’ingresso (tariffa unica 5 euro) è acquistabile online o presso la biglietteria di Villa Parco Bolasco la sera dell’evento, fino ad esaurimento dei posti disponibili.



L’ingresso è gratuito, su prenotazione (fino ad esaurimento dei posti disponibili), per alcune categorie: bambini fino a 5 anni; studenti e personale Unipd; persone con disabilità e accompagnatore; giornalisti; guide turistiche. Il diritto alla gratuità verrà verificato in biglietteria al momento dell’ingresso.



Informazioni e biglietti: https://www.villaparcobolasco.it/appuntamento/paradisi-sonori/