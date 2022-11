Paradiso in blues, il cortometraggio

E' in uscita sabato 12 novembre, in prima visione, il documentario Paradiso in blues: appuntamento all'agriturismo "Ai carrettieri del piave" di Lovadina di Spresiano.

qui sotto il link del trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=rAFpkTmRFvs

Cortometraggio Paradiso in blues

"A farmi compagnia in questo lungo viaggio per la realizzazione di questo nuovo cortometraggio,mi sono state di fianco circa 150 persone, tra addetti ai lavori,comparse, band e attori/attrici, amici... Non solo.... abbiamo avuto in scena anche degli amici animali quali, cavalli ,il cane Balto e un serpente.

Come in “Sybaris..The Great” anche stavolta abbiamo toccato diverse tappe,circa 15 diverse location tra cui l'area del fiume Piave, in una zona che ha visto fronteggiarsi le nostre truppe nella prima guerra mondiale(proprio li dove tanti dei nostri padri/nonni hanno combattuto per onor di Patria). Abbiamo effettuato riprese in alta montagna,nelle prealpi trevigiane, per ricreare una scena ambientata in Paradiso,precisamente sul monte Pizzoc nei pressi del Cansiglio... e con grande orgoglio abbiamo avuto il piacere di registrare alcune delle scene presenti nel cortometraggio, in Villa Condulmer, nota per esser stata in passato meta di tanti musicisti tra cui Mick Jagger, Celentano e Vasco Rossi (Qui ha composto la canzone Vivere con il compianto Massimo Riva e Tullio Ferro). Qui vi era infatti una delle migliori sale di incisione d'Europa.. vi ha pernottato anche il presidente Reagan e non solo.

Il testo della canzone,all'interno del cortometraggio, menziona Gesù,che illuminato da un brano di BB King passato in radio, decide di organizzare uno show in Paradiso per una sola notte con tutte le anime del paradiso ma soprattutto con tutte le leggende del rock e del blues presenti,e non solo, anche con vip e personaggi dello sport, dello spettacolo ecc. ormai passati a miglior vita.

Pertanto un luogo in PARADISO SI TRASFORMA IN UN GRANDE MUSIC CLUB legnoso dove si suona, si balla, si fuma, si beve, si fanno le bische clandestine, si fa a botte,ecc... insomma proprio come se fosse una bettola di New ORLEANS ai tempi dell' apice del blues e tra le rive o le vie del Mississippi...Dunque PER UNA SOLA NOTTE, Gesù il Nazareno' concede tutto questo... un vecchio e sano rock'n roll party. E allora,immagino che Mia Martini duetti con Ray Charles, Elvis che canta insieme a Frank Sinatra My Way... Pavarotti è il re dei vip ed è rispettato da tutti...Marilyn Monroe balla con il suo abito bianco sul bancone del locale di San Pietro,ha lui le chiavi.. ma poi ci sono anche miss Molly l'ubriacona del locale,le donne burlesque.. posa ceneri pieni e whisky versato in parte a terra...

Beh,,non nascondo che realizzare un testo così particolare mi ha fatto fare le notti lunghe, come per il testo di Sybaris, ma notti di quelle belle, quelle che vedono fiorire le frasi, le idee, i pensieri che poi finiscono in righe di fogli stropicciati e scarabocchiati tra frasi,concetti,appunti, parole cancellate e riscritte sotto la luce di una lampada,e, a volte, viene fuori qualcosa di magico.

Nel brano "Paradiso in Blues", vengono menzionati tantissimi personaggi e anche molte canzoni:

Personaggi:

1.BB KING. 2.NAZARENO(Cristo),3.JOHN BELUSCHI. 4.MIA MARTINI. 5.RAY CHARLES, 6.ELVIS PRESLEY, 7.LEMMY KILMISTER. 8.BOB MARLEY, 9.JIMI HENDRIX, 10.JOHN LENNON, 11.JANIS JOPLIN, 12.JIM MORRISON, 13.GEORGE HARRISON, 14.FRANK ZAPPA, 15.RANDY RHOADS, 16.JJ CALE, 17.SAN PIETRO, 18.MARILYN MONROE, 19.LUCIANO PAVAROTTI, 20.RINO GAETANO, 21.MASSIMO RIVA, 22.JAMES BROWN, 23.CHUCK BERRY, 24.JAKE LA MOTTA, 25.AL CAPONE, 26.MISS MOLLY, 27.MICHAEL JACKSON, 28.FREDDIE MERCURY, 29.MUHAMMAD ALI',30.KURT COBAIN

Avrei voluto inserire tantissimi altri nomi ma ahimè scrivere il testo di una canzone ha i suoi limiti,i suoi brevi spazi,i suoi paletti, ecc..e il far combaciare gli accenti, rime, le parole ecc non è libero e "slegato" come scrivere le pagine di un libro, un articolo o un libero pensiero.

Non ho dimenticato la mia terra (Calabria) ed avendo a cuore Rino e Mia Martini non potevo non citarli)

CANZONI menzionante:

1. I'M SOUL MAN (Isaac Hayes e David Porter Cover dei B.Brothers e non solo)

2. MY WAY (Claude François e Paul Anka interpretata anche da FRANK SINATRA,ELVIS PRESLEY ecc)

3. TUTTI FRUTTI (Little Richard)

4. IMAGINE (John Lennon)

5. LA BAMBA (Ritchie Valens)

6. MY SWEET LORD (George Harrison)

7.COCAINE (JJ Cale interpretata anche da Eric Clapton ecc)

8. BAMBOLINA (Massimo Riva della STEVE ROGERS BAND,storica band degli anni 80 di Vasco)

9. I FEEL GOOD (James Brown)

10. JOHNNY BE GOOD (Chuck Berry)

11. GOOD GOLLY MISS MOLLY (Little Richard).

-----------------

QUESTA DI SEGUITO LA TRAMA ovviamente romanzata a tratti e soprattutto fantasiosa.. ripresa dalla SCENEGGIATURA:

Come già detto: in Paradiso ci sarà una grande festa evento con tutte le anime e ovviamente con le leggende ormai defunte della musica, dello sport e dello spettacolo dove sono concessi per quella sola, unica, strana, irripetibile NOTTE, (UNA SOLA E SOLO UNA), alcuni "peccatucci"come si faceva in terra nei "soliti Bei Tempi andati"..(altrimenti che festa è?

ma qui ora c'è la svolta.... una la storia nella storia :

E’ concesso ad un solo "TERRESTRE" di poter partecipare a questo grande evento. Un Musicista. SI, un vecchio musicista è il prescelto. Inoltre è il sogno di ognuno di noi che ha la musica nel sangue, poter suonare con le leggende quali John Lennon mentre suona con Bob Marley o con Hendrix e Jim Morrison ecc...e così che in una notte sola..in quella notte ci sono tutti, ma proprio tutti in una grandissima JAM SESSION.Un evento strabiliante e unico mai accaduto prima.

E così il vecchio musicista intraprende questo lungo e tormentato viaggio verso il Paradiso. Nel suo cammino incontra diversi personaggi ambigui...Un signorotto dal suo castello gli da una sorta di "lasciapassare" per il Paradiso...Trasformandolo...Viene di fatto ringiovanito come quando era un musicista affermato..e non solo l'aspetto viene migliorato,,,,ma anche i suoi vestiti e la sua chitarra si ravvivano. Vi è inoltre un'altro particolare personaggio.. vestito di nero dalle sembianze di un bambino che segue tutte le tappe in silenzio e senza mai interferire sin dall'inizio della storia. Una sorta di "testimone onnipresente" che non viene mai visto da nessuno!

...Ma in Paradiso non è concesso andarci con il corpo.. lo diceva anche Dante nella Divina Commedia,ed infatti ad un certo punto ci sarà la scissione dell'anima dal corpo... e così prima di arrivare in paradiso.. ringiovanito, il prescelto si ritrova al cospetto di un personaggio sinistro.. posto a ridosso di un bivio che si fa carico di "instradare" le anime verso il giusto destino assegnatogli: L'inferno o il paradiso!

Intrapreso il sentiero verso il paradiso..durante il percorso si imbatte verso una grotta abitata da una "maliarda",una sorta di "strega demoniaca" che ruba le anime destinate al paradiso incatenandole al suo volere per sempre..."

il finale tutto da scoprire arricchito da un grande colpo di scena..