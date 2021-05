IL PARADISO DEL TALENTO

Laboratorio Internazionale dell’Opera italiana

Al via la seconda edizione





C’è tempo fino al 15 maggio per iscriversi alla seconda edizione del “Paradiso del Talento”, Laboratorio Internazionale dell’Opera italiana voluto da Fondazione Cassamarca e coordinato e diretto dal Maestro Giancarlo Andretta.

Il corso, originale nella sua struttura, è volto ad arricchire e affinare la conoscenza del repertorio operistico, concertistico e sinfonico, a perfezionamento di un percorso di formazione conseguito nei conservatori italiani e nelle accademie ed università della musica straniere.

Quest’anno saranno oggetto di studio del Laboratorio “Il Turco in Italia” di Gioachino Rossini e “Don Pasquale” di Gaetano Donizetti.

Il corso, che prevede 16 incontri, si concluderà in luglio ed è organizzato con incontri che si concentreranno nei fine settimana, per una full immersion nelle materie di insegnamento.

La sede di svolgimento sarà l’Auditorium Santa Croce, nel Quartiere Latino.

Info e iscrizioni sui canali social di Fondazione Cassamarca e al numero 0422-513107.



Giancarlo Andretta è stato direttore principale e consulente alla direzione artistica dei Teatri dell’Opera di Goteborg, Graz, primo direttore ospite del Teatro Reale dell’Opera di Copenhagen e direttore stabile dell’Orchestra Sinfonica di Aarhus. Ha ricoperto il ruolo di direttore artistico e direttore principale delle orchestre Filarmonia Veneta e del Teatro Olimpico di Vicenza. E’ stato direttore assistente musicale dell’Orchestra della Radio di Vienna. Dal 2015 è primo direttore ospite dell’Orchestra Sinfonica di Granada.

Ha diretto in molti importanti teatri dell’Opera europei ed in prestigiose sale da concerto e cicli sinfonici come ad esempio: il Musikverein ed il Konzerthaus di Vienna, il Concertgebouw di Amsterdam, il Teatro dell’Opera di Berlino, di Zurigo, di Stoccolma, di Copenhagen, Lisbona, Oslo, Praga, Barcellona etc. le orchestra della Radio di Vienna, della Radio di Monaco di Baviera, di Francoforte, di Budapest, le Filarmoniche di Copenhagen, Anversa, Basilea, Stoccolma, Oslo, Helsinky, Tampere, Praga, Bratislava, Budapest, Sofia, Dublino, Atene, Lisbona, Bilbao, Zagabria e molte altre ancora. In Italia ha diretto alla Fenice di Venezia, al Parco della Musica di Roma, al Teatro San Carlo di Napoli, la “Toscanini” di Parma e in diversi teatri di tradizione.