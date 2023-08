Parco degli Alberi Parlanti: ecco gli spettacoli domenicali d'agosto

In agosto il Parco degli Alberi Parlanti è aperto quasi tutti i giorni, e offre a grandi e piccini tante possibilità: dal gioco libero sul grande prato o tra gli alberi, a una rilassante pausa nel verde, sorseggiando una bevanda fresca nella Cedraia, dalla partecipazione ai percorsi guidati che sono attivi tutti i giorni (eccetto le 3 giornate di chiusura indicate sotto) e agli spettacoli teatrali proposti la domenica pomeriggio.

GIORNATE DI CHIUSURA DEL PARCO à martedì 15 | lunedì 21 | lunedì 28 agosto

GLI SPETTACOLI DELLA RASSEGNA “UN POSTO ALL’OMBRA” à 13 – 20 – 27 agosto

I prossimi appuntamenti domenicali per bambini del lungo cartellone ideato e organizzato dal Centro di Produzione Teatrale Gli Alcuni accompagneranno i bambini a rivivere la storia del “pesciolino d’oro”, a scoprire una nuova versione della favola dei 3 porcellini, con pupazzi e musica dal vivo, e a divertirsi con la storia di una Principessa rapita in cui attore e burattini interagiscono sul palcoscenico.

** Domenica 13 agosto alle 17,30 il duo formato da POLPETTA E FROLLINO presenta “DORA LA PESCIOLINA D’ORO”.

Cosa accadrebbe se nella famosa fiaba le parti si scambiassero? Se il vecchio pescatore Ivan, dopo aver catturato il pesciolino d’oro, raccontasse l’accaduto a sua figlia Anna Polina e a suo fratello Dimitri?

In che cosa potrebbero differenziarsi i desideri di un ragazzo rispetto a quelli di una ragazza, se si trovassero di fronte a una pesciolina d’oro che può esaudire al massimo tre desideri?

I desideri partiranno da giocattoli sofisticati e dotati di automatismi… insomma giocattoli che “giocano da soli”, che alla lunga si riveleranno poco partecipati da parte dei due bambini, rendendoli semplici spettatori passivi e limitando la possibilità di fare anche un semplice gesto che non sia quello di decidere di spegnerlo. Ecco che allora il secondo desiderio va verso un giocattolo che si possa maneggiare e controllare.

Per arrivare, infine, all’ultimo desiderio: Anna Polina chiederà a suo fratello Dimitri di giocare insieme a lui nella barca del padre Ivan, che racconterà loro una fiaba…

** Domenica 20 agosto alle 17,30 il TEATRO A DONDOLO presenta “I TRE PORCELLINI DI PIAN DEL PORCO”, uno spettacolo con Michela Cannoletta e i suoi pupazzi, con accompagnamento musicale dal vivo.

La storia si svolge su una ridente collina, pascoli, fattorie e qualche cantina, gente al lavoro, gente al riposo e non lontano un bosco ombroso… com’è bella la vita a Pian del Porco! I tre maiali, Gerardo (porco comodo), Cinto (rude maiale di bosco) e Lola (frivola porcella grigia), con i loro buffi screzi quotidiani vi si trovano proprio bene… ma in agguato c’è un lupo scalcagnato con la sua allettante proposta: l’Hotel di lusso Insaccati e Contenti!

Riusciranno i tre porcellini a scoprire l’inganno e rifiutare l’allevamento intensivo? Spettacolo ironico giocato su doppi sensi suini, adatto ad adulti e bambini dai 3 anni, accompagnato da una performance musicale dal vivo.

** Domenica 27 agosto alle 17,30 è di scena TEATRO DELLE DODICI LUNE con lo spettacolo “LE PENNE DELL’ORCO”, con Italo Pecoretti e i suoi burattini.

Una principessa rapita, un Re ammalato e soltanto le miracolose penne dell’orco in grado di salvarlo. Per fortuna un coraggioso giovane affronterà ogni ostacolo per salvare il Re, e con l’aiuto di un frate pazzerello, un Conte e una simpatica talpa, ritroverà la sua innamorata, mandando in malora i piani malvagi del diavolo che – come è risaputo – nulla può contro il vero amore!

Una storia divertente e appassionante, in cui non mancano i colpi di scena e... di bastone, come nella migliore tradizione dei burattini!

I nonni entrano sempre a metà prezzo, mentre i bimbi sotto i 3 anni entrano gratis!

Il calendario aggiornato è sul sito LIVE.ALCUNI.IT/HOME-PARCO ( https://live.alcuni.it/home-parco/ ) e sulla pagina Facebook del Parco ( https://www.facebook.com/ParcoAlberiParlanti )

In caso di pioggia gli spettacoli si tengono presso Alcuni Teatro Sant’Anna.