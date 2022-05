Il parco dei laghi di Revine e l’antica via maestra

Il percorso è un anello che in buona parte si snoda all’interno del Parco dei Laghi (Parco Regionale di interesse locale).

Dal parcheggio prospiciente all’area verde di Santa Maria si costeggia la sponda del lago in direzione ovest per poi salire lungo la strada, verso nord, fino ad arrivare al centro del paese. Merita una deviazione al bel borgo in pietra di Santa Maria caratterizzato dalle case costruite secondo l’architettura tipica della Vallata.

Il percorso sale ancora lungo una strada sterrata e successivamente intercetta un sentiero che ripercorre un tratto dell’antica via Maestra che un tempo era la principale strada di collegamento tra Serravalle di Vittorio Veneto e i paesi della Vallata fino a Follina.

Interessanti sono i toponimi del nostro percorso che ricordano l’antica esistenza di un monastero in questo luogo e di piccoli eremi.

Dalla via Maestra, quando il bosco si apre, si può scorgere la sottostante vallata con i laghi e le colline Unesco che fanno da sfondo. Arrivati all’abitato di Revine si ritorna verso il lago di Santa Maria costeggiando nuovamente le sponde ed apprezzando l’ambiente umido di questo importante SIC (Sito di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zona di Protezione Speciale). Il percorso si conclude ritornando al punto di partenza.



Punti di ristoro: diversi punti ristoro presenti in paese



Raccomandazioni: scarpe da trekking o con suola adatta a sentiero. Acqua al seguito. I bambini che partecipano devono avere un minimo di allenamento nel camminare. Percorso non adatto ai passeggini.



??IMPORTANTE??

Non è richiesto il Green Pass.



FOTO CREDITO: Stefano Maruzzo



DOMENICA 15 MAGGIO 2022

1° Turno di VISITA ? 10.00

2° Turno di VISITA ? 10.30

3° Turno di VISITA ? 15.00

4° Turno di VISITA ? 15.30



?RITROVO:Parcheggio area verde di Santa Maria di Revine Lago (TV)

?VISITA condotta da una GUIDA abilitata escursionistica

? DURATA: 2h30’circa

??CONTRIBUTO: 13 euro ADULTI, GRATUITO RAGAZZI fino a 16 anni



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: www.lombardiasegreta.com/eventi