Il Parco del Livelet “sbarca” all’Artigianato Vivo

L’Artigianato - anche quello più antico - è "Vivo" e vegeto e viene raccontato in chiave ludica e didattica nel fulcro agostano della cultura artigianale della Marca, Cison di Valmarino. Questo il progetto che unisce in una nuova collaborazione il Parco Archeologico Didattico del Livelet di Revine Lago e il Comune e la Pro Loco di Cison di Valmarino. Sono previste quattro serate, dall’11 al 14 agosto, in cui i bambini diventeranno protagonisti di altrettanti laboratori didattici per imparare arti e mestieri antichi, dalla lavorazione delle pietre alla tessitura. Si terranno in tre turni per ogni sera al “Rurali? - Museo temporaneo di saperi e memorie” alle 18, alle 19 e alle 20 e sono dedicati a tutti i bimbi e le bimbe dai 7 anni in su. La durata è di un’ora e nel frattempo genitori, amici e parenti sono invitati a godere dell’intrattenimento di Artigianato Vivo.

Gli operatori del Parco Archeologico Didattico del Livelet si trasferiscono nel vicino borgo di Cison di Valmarino per quattro serate dedicate interamente ai bambini dai 7 anni in su. Al centro le arti e i mestieri che hanno fatto la storia del territorio, trasmessi di generazione in generazione dai nostri avi, così lontani ma così vicini all’artigianalità odierna in mostra in questi giorni ad “Artigianato Vivo”, il festival agostano del borgo. Si comincia giovedì 11 nel setting del Museo Rurali? che descrive ai ragazzi il mondo rurale e artigiano di un tempo e la complessa vita delle generazioni passate. Il primo appuntamento è con “La olla di Rolle”, attività grazie alla quale i bambini potranno familiarizzare con le “olle”, antichi contenitori d’argilla utilizzati per la cottura e la conservazione dei cibi. Venerdì 12 agosto sarà invece la giornata dedicata all’arte dell’intreccio con un omonimo laboratorio che racconta questa tecnica in uso fin dai tempi più antichi. Grazie alle indicazioni degli operatori, i bambini e le bambine impareranno a intrecciare le fibre naturali per ottenere dei pratici sottopentola. Si prosegue sabato 13 con un’attività dal titolo “Gli artisti della pietra” in cui si racconteranno ai piccoli creativi tutti gli antichi segreti della lavorazione di pietre, grazie ai quali realizzeranno un vero e proprio gioiello in steatite. In chiusura domenica 14 agosto il laboratorio sulla tessitura, con il quale i bambini e le bambine scopriranno uno strumento tanto antico quanto attuale: il telaio. Utilizzandolo riusciranno a creare un bellissimo braccialetto in fibre naturali.

Il Museo Rurali? si trova in piazza Brandolini, in pieno centro a Cison di Valmarino e nel cuore di Artigianato Vivo, che genitori, parenti e amici dei piccoli creativi sono invitati caldamente a visitare per tutta la durata del laboratorio. Le attività occuperanno i bambini per circa un’ora e sono organizzate su tre turni: alle 18, alle 19 e alle 20. La prenotazione è obbligatoria a turismo@comune.cisondivalmarino.tv.it oppure al 335 7896949.