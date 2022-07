Parco del Livelet: domenica preistorica formato famiglia

Continuano le domeniche estive in famiglia al Parco Archeologico Didattico del Livelet. Domenica 24 luglio il Livelet sarà aperto dalle 10 alle 19 per le visite guidate al villaggio palafitticolo, mentre dalla 14 alle 18 si svolgerà il laboratorio “Gioielli in pietra”, durante il quale i partecipanti realizzeranno un ciondolo in steatite dopo aver bucato con il trapano a volano la pietra ed averla levigata per dargli la forma, proprio come nel Neolitico. Per tutta la durata della giornata, inoltre, è possibile usufruire dei tavoli picnic e barbecue presenti al Livelet, giocare al parco giochi oppure partire per una passeggiata nel Parco dei Laghi della Vallata o per raggiungere la Panchina Gigante 181.

La partecipazione alle visite guidate e ai laboratori va comunicata direttamente in cassa al momento dell’arrivo, mentre per riservare i tavoli da picnic e le postazioni barbecue è necessaria la prenotazione scrivendo in anticipo alla mail segreteria@parcolivelet.it o telefonando allo 0438 21230.

Il programma di tutti gli eventi è disponibile, e costantemente aggiornato, sul sito www.parcolivelet.it o sulla pagina Facebook “Parco Archeologico Didattico del Livelet”. Per info e prenotazioni si può contattare la segreteria: Ufficio IAT Conegliano, dal martedì al venerdì, dalle 10 alle 13, tel. 0438 21230, e-mail: segreteria@parcolivelet.it. Nei giorni di apertura del Parco (domenica e festivi) si può contattare il numero 329 2605713.