IL PARCO DI MOGLIANO

master plan



venerdì 23 settembre 2022 / h 9:45



10:00 Davide Bortolato

sindaco

Città di Mogliano Veneto



10:15 Benno Albrecht

rettore

Università Iuav di Venezia



10:30 Alfonso Cendron

progettista



11:15 question time



11:30 inaugurazione mostra



L’Amministrazione Comunale di Mogliano Veneto, nell’ambito del programma strategico gMove / green Move (Mogliano Veneto verde), ha promosso la redazione del Master Plan del “Parco di Mogliano”, piano urbano e paesaggistico per la riqualificazione dell’area sud della Città. Il Master Plan intende tracciare le linee guida per dare forma all’ampia area identificata come “Parco di Mogliano”. Una visione a lungo termine per la definizione delle infrastrutture, ovvero dello spazio pubblico di connessione, sosta e servizio al parco.