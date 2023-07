Parcoscenico2023: a Palazzo Foscolo c'è lo spettacolo “Paccottiglia deluxe”

Teatro fisico e comicità verbale allo stato puro sono gli ingredienti di “Paccottiglia deluxe”, terza tappa di “Parcoscenico23” la rassegna estiva promossa da Fondazione Oderzo cultura onlus, in programma giovedì 20 luglio, alle 21, al parco di Palazzo Foscolo. «Dicono sia un Pacco! Ma non sarà una semplice Paccottiglia» assicurano Frank Duro & Gustavo Leumann, che promettono «Uno spettacolo privo di serietà in cui il mondo del Circo rivive in chiave parodistica».

Evento Gratuito.

INFO - Fondazione Oderzo Cultura onlus

www.oderzocultura.it