Parcoscenico 2024 - “Dante, fra le fiamme e le stelle”

Un omaggio al sommo poeta darà il via all’edizione 2024 di Parcoscenico, l’evento promosso da Fondazione Oderzo Cultura che animerà i giovedì di luglio al parco di palazzo Foscolo. “DANTE, fra le fiamme e le stelle”, di e con Matthias Martelli, racconta la vita di Dante, dall’infanzia all’esilio, dalla passione politica a quella amorosa, intrecciando gli eventi della sua esistenza con i versi sublimi della “Vita Nova” e della “Divina Commedia”. Si scoprirà così l’altro volto del poeta che ha inventato l’Italia, quello di un uomo fragile e complesso, ricco di speranze e conflitti, capace di rendere eterne vicende personali e di sublimare la sua visione nei versi crudi e grotteschi dell’inferno, per arrivare ai vertici eccelsi del Paradiso. A rendere ancor più suggestiva la proposta ci saranno le opere di Alberto Martini dedicate alla Divina Commedia a far da corredo figurativo e artistico a quanto accade sulla scena.

Il parco di palazzo Foscolo sarà accessibile dalle 19.30, e si potrà trovare anche una proposta di “Food & truck”, con prodotti locali.

Ingresso libero e responsabile.

